"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد منظور رئيس جمعية من أجل مصر، أن مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، لديها إيمان شديد بحق كل طفل في العلاج المجاني، مؤكدًا عدم وجود أي محسوبية في دخول الأطفال المرضى لتلقى العلاج بالمستشفى.

وأوضح منظور، في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش زيارته للمستشفى، أن المستشفى تم تأسيسها عام 2007 بأيد جميع المصريين لتخفيف المعاناة عن الأطفال مرضى السرطان وأسرهم، مؤكدا أن المصريين سيواصلون دورهم في تكملة التوسعات الجديدة للمستشفى لإتاحة الأماكن لاستقبال جميع الأطفال المرضى.

وأشاد منظور بالصرح الطبي العالمي، وطريقة إدارته والتطوير الذي يقوم عليه أطباء أكفاء قادرين على النهوض بمنظومة الصحة في مصر، مشيرا إلى أن تواجد صرح طبي عالمي بهذا الشكل يدل على أن مصر قادرة على النهوض بملف الصحة وتطويره.

وكان وفد من أعضاء البرلمان وجمعية من أجل مصر وعدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين وعدد من طلاب المدارس قد زاروا اليوم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، وأشادوا بالإمكانات الطبية الضخمة التي تمتلكها المستشفى وبجهود فريق العمل المميز بالمستشفى.