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مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

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مصراوي Masrawy

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

06:16 م الخميس 26 أكتوبر 2017

مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا

أرشيفية

كييف - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم الداخلية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن هجوما بقنبلة وقع في العاصمة كييف، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، بينهم نائب قومي في البرلمان.

وانفجرت القنبلة، التي يعتقد أنها كانت مزروعة في دراجة بخارية، بالقرب من مدخل مبنى لدى مغادرة النائب عن الحزب الراديكالي إيجور موسيتشوك ومجموعة من الأشخاص.

وفي منشور على موقع فيسبوك، قال المتحدث باسم الوزارة إن حارس أمن، 36 عاما، وأحد المارة لقيا حتفهما جراء الانفجار، بينما أصيب موسيتشوك، وهو سياسي مشهور، وتم نقله إلى العناية المركزة.

وكان موسيتشوك، 45 عاما، قد نجح في دخول البرلمان عام 2014، وتورط في فضيحة رشوة بعد ذلك بعام، وكان قد شارك في لقاء تليفزيوني لتوه.

وتتعامل السلطات الأوكرانية مع التفجير على أنه هجوم إرهابي، وبدأت دائرة الأمن في أوكرانيا تحقيقا لمعرفة المنظمة التي تقف وراءه.

ولم يستبعد المحققون أن تكون تقف وراء التفجير. إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف رفض هذا بشدة، وقال لوكالة "إنترفاكس" إن هذه المزاعم لا أساس لها.

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مصراوي Masrawy

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