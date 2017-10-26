أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014

06:10 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014

المنازل المدمرة في محافظة ديالى العراقية

بغداد - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية علي الدايني اليوم الخميس أن أكثر من 10 آلاف منزل سكني دمرت داخل المحافظة منذ يونيو 2014 نصفها في جلولاء.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن الدايني قوله "إن أكثر من 10 الآف منزل سكني دمرت داخل ديالى منذ 2014 نصفها في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، وإن قرارعودة ألاف الأسر النازحة معلق باعمار منازلها في المناطق المحررة".

وطالب بأن يكون ملف تعويض المتضررين من اولويات المركزية من أجل اعادة إحياء المناطق".

وكانت عدة مناطق في ديالى سيطر عليها تنظيم "داعش" بعد يونيو 2014 قبل أن تنجح القوى الامنية والحشد الشعبي في تحريرها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أزمة إقليم كردستان العراق: حسابات الربح والخسارة

    أخبار

  • القوات العراقية تحرر قاعدة جوية غربي بغداد

    أخبار

  • العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

    أخبار

  • حمد بن جاسم: دول الخليج "تلعب لعبة غير محسوبة ستلحق بها الضرر الكبير"

    أخبار

إعلان

4d46ee2c95.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة