تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014
06:10 م الخميس 26 أكتوبر 2017
المنازل المدمرة في محافظة ديالى العراقية
بغداد - (أ ش أ)
أكد رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية علي الدايني اليوم الخميس أن أكثر من 10 آلاف منزل سكني دمرت داخل المحافظة منذ يونيو 2014 نصفها في جلولاء.
ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن الدايني قوله "إن أكثر من 10 الآف منزل سكني دمرت داخل ديالى منذ 2014 نصفها في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، وإن قرارعودة ألاف الأسر النازحة معلق باعمار منازلها في المناطق المحررة".
وطالب بأن يكون ملف تعويض المتضررين من اولويات الحكومة المركزية من أجل اعادة إحياء المناطق".
وكانت عدة مناطق في ديالى سيطر عليها تنظيم "داعش" بعد يونيو 2014 قبل أن تنجح القوى الامنية والحشد الشعبي في تحريرها.
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