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رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

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رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

التحرير

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أعلنت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن حصول نادي ، رسميًا على موافقة الجهات الأمنية، بإقامة مباراة فريقه مع وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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كان الزمالك، طلب مؤخرًا نقل مبارياته لخوضها على ستاد القاهرة بدلًا من ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث وافقت عليه الجهات الأمنية بشكلٍ مبدئي، قبل أن تتم الموافقة على الطلب رسميًا.

يذكر أن الزمالك يمتلك 9 نقاط في رصيده جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة، ليقع في المركز السادس، بينما وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وثلاث هزائم.

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التحرير

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