صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية
صرف تعويضات للمتضررين من مشروع محور 30 يونيو بالإسماعيلية
04:41 م الخميس 26 أكتوبر 2017
يس طاهر محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية _ إنجي هيبة:
وجه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، كافة الجهات المعنية بتنفيذ مشروع محور 30 يونيو الجديد، بسرعة صرف التعويضات والمستحقات المالية للمواطنين الذين تم نزع ملكيتهم بمسار القطاع الجنوبي للمشروع، والتي تقع في نطاق المحافظة، وضرورة التنسيق مع هيئة المساحة والزراعة لصرف التعويضات وحل جميع النزاعات المترتبة عن أعمال حصر أملاك المواطنين والتفاوض معهم مع التأكيد على الحفاظ على حقوقهم والإسراع في إنهاء ما تبقى من أعمال وتشطيبات حتى يتسنى الالتزام بتنفيذ أعمال القطاع الجنوبي بطول 45 كيلو متر في الموعد المحدد بنهاية ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مراكز ومدن الإسماعيلية وأبو صوير والقصاصين الجديدة.
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