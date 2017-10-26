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تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

04:19 م الخميس 26 أكتوبر 2017

تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى

هشام جعفر

كتب -أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس الصحفي والباحث هشام جعفر، على ذمة تحقيقات في اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية وتلقي أموال من جهات خارجية.

انعقدت الجلسة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ألقي القبض على جعفر، مدير مؤسسة "مدى" الإعلامية، قبل أكثر من عامين ظل خلال تلك المدة قيد الحبس الاحتياطي.

ووجهت النيابة لهشام جعفر اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية "الإخوان المسلمين" وتلقي أموال من جهات خارجية في قضية حملة رقم 720 لسنة 2015 – حصر أمن دولة.

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مصراوي Masrawy

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