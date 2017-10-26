تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى
04:19 م الخميس 26 أكتوبر 2017
هشام جعفر
كتب -أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، تجديد حبس الصحفي والباحث هشام جعفر، على ذمة تحقيقات في اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية وتلقي أموال من جهات خارجية.
انعقدت الجلسة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
ألقي القبض على جعفر، مدير مؤسسة "مدى" الإعلامية، قبل أكثر من عامين ظل خلال تلك المدة قيد الحبس الاحتياطي.
ووجهت النيابة لهشام جعفر اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية "الإخوان المسلمين" وتلقي أموال من جهات خارجية في قضية حملة رقم 720 لسنة 2015 – حصر أمن دولة.
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