عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن
04:27 م الخميس 26 أكتوبر 2017
محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة
القاهرة (أ ش أ)
عاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، والتي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية .
حظي المؤتمر بمشاركة العديد من السادة رؤساء أركان الدفاع للدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، وناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تتعلق بموضوعات مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون العسكري بين الدول المشاركة في ظل تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الكرملين: المسلحون الروس في "داعش" مجرمون ويجري القضاء عليهم
-
توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما
-
ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية
-
عمدة لنكولن ينفي وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق النار في ولاية لويزيانا
إعلان
إعلان