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عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن

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مصراوي Masrawy

عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن

04:27 م الخميس 26 أكتوبر 2017

عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن

محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة

القاهرة (أ ش أ)
عاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، والتي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن بدعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية .

حظي المؤتمر بمشاركة العديد من السادة رؤساء أركان الدفاع للدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، وناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تتعلق بموضوعات مكافحة الإرهاب، وكذا التعاون العسكري بين الدول المشاركة في ظل تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .

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مصراوي Masrawy

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