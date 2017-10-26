آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يرغب نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع مارك أوفرمارس، لاعب المدفعجية السابق، والمدير الرياضي الحالي لنادي أياكس أمستردام الهولندي.

ويسعى آرسنال الإنجليزي لاستقدام أوفرمارس في نهاية الموسم الحالي، ليكون مسؤولًا عن إجراء التعاقدات وضم اللاعبين داخل قلعة المدفعجية.

شاهد أيضا

وبحسب تقارير صحفية بريطانية فأن أولى مهمات الهولندي ستكون التعاقد ثنائي أياكس ماتياس دي ليخت وكاسبر دولبيرج.

ويرغب برشلونة الإسباني في التعاقد مع دي ليخت، أحد أبرز المدافعين في أوروبا ، والمهاجم دولبيرج، الذي لفت انتباه أندية كثيرة منها خصمه اللدود ريال مدريد، ويخشى نادي الاقليم الكاتالوني أن يتسبب ذهاب أوفرمارس لآرسنال في ضياع الصفقتين.