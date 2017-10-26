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كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

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مصراوي Masrawy

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

04:24 م الخميس 26 أكتوبر 2017

كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات

كينيا مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين

نيروبي (أ ش أ)
أعلنت مصادر بالشرطة الكينية اليوم الخميس مقتل ثلاثة أشخاص في الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين المقاطعين للانتخابات الرئاسية وقوات الشرطة غرب البلاد.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الضحايا الثلاثة لقوا مصرعهم في مناطق مختلفة أحدهما في منطقة "كيسومو" والثاني في "هوما باي" والثالث في "آثي ريفر"، مشيرة إلى أن قوات الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية من أجل تفريق المتظاهرين المحتجين على هذه الانتخابات.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت - في وقت سابق - بإصابة العديد من الأشخاص بطلقات نارية خلال هذه الاشتباكات.

يذكر أن زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينجا قد أعلن مؤخرا انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية الجديدة، وذلك احتجاجا على عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه منع تكرار عمليات التزوير التي أسهمت في فوز الرئيس أوهورو كينياتا بالانتخابات، على حد قوله.

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