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أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

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مصراوي Masrawy

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

04:10 م الخميس 26 أكتوبر 2017

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

كتبت - نرمين الجلاد:

انطلقت حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد التحرش الجنسي تحت عنوان "هاشتاج me too"، التي دشنتها الممثلة الأمريكية اليسا ميلانو، وشاركت فيها عدد كبير من عارضات الأزياء سردوا قصصهن حول التعرض للاعتداء والتحرش الجنسي، نستعرضها لكم فيما يلي: 

كيم كاردشيان:

تعرضت عارضة الأزياء الامريكية مؤخراً لمحاولة بعد نزولها من السيارة الخاصة بها، حيث هجم عليها شاب محاولاً لمسها.

جيجي حديد:

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني للتحرش، لصدمة كبيرة خلال أسبوع الموضة في ميلانو عندما اندفع أحد المعجبين للتحرش بها، ودافعت عن نفسها بيديها، موجهة ضربات ولكمات قبل تدخل رجال الأمن.

آشلي جراهام:

ذكرت عارضة الأزياء الأمريكية في كتابها الذي أصدرته عن التحرش، إنها تعرضت من قبل صديق للعائلة للتحرش وهي في العاشرة من عمرها.ولم تتمكن الدفاع عن نفسها.

إميلى راتاجكوسكى:

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية للتحرش من قبل والتقطت صورة مع المتحرش بها.

كاري ستيفنز:

نشرت عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها تعرضت للتحرش الجنسي في إحدى الحفلات ،عندما كانت تبلغ من العمر 22 عامًا.

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