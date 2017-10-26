الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

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أعلن مسؤول المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بأسوان أحمد علي، الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي داخل مدينة أسوان لصالح قناة "travel channel" الأمريكية الشهيرة، بالتنسيق والتعاون مع شركة الإنتاج الأمريكية "circle the globe productions"، تحت عنوان "الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر".

وقال علي في تصريح اليوم الخميس، إن فريق عمل الفيلم بقيادة محمد حواش مدير الإنتاج المصري التابع للشركة الأمريكية المنتجة للفيلم، قام بتصوير عدد من المشاهد بالمواقع الأثرية المختلفة بالمحافظة ونهر النيل.

وأوضح مسؤول المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بأسوان، أنه من المنتظر عرض الفيلم في الأول من يناير 2018 المقبل، ومن المتوقع أن يشاهده ما يقرب من مليوني مشاهد حول العالم من متابعي القناة الأمريكية، ضمن برنامج خاص عن مصر بعنوان "ملكات مصر الجميلات نفرتيتي وحتشبسوت وكليوباترا".