أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

04:01 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

حتشبسوت

أ ش أ

أعلن مسؤول المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بأسوان أحمد علي، الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي داخل مدينة أسوان لصالح قناة "travel channel" الأمريكية الشهيرة، بالتنسيق والتعاون مع شركة الإنتاج الأمريكية "circle the globe productions"، تحت عنوان "الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر".

وقال علي في تصريح اليوم الخميس، إن فريق عمل الفيلم بقيادة محمد حواش مدير الإنتاج المصري التابع للشركة الأمريكية المنتجة للفيلم، قام بتصوير عدد من المشاهد بالمواقع الأثرية المختلفة بالمحافظة ونهر النيل.

وأوضح مسؤول المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بأسوان، أنه من المنتظر عرض الفيلم في الأول من يناير 2018 المقبل، ومن المتوقع أن يشاهده ما يقرب من مليوني مشاهد حول العالم من متابعي القناة الأمريكية، ضمن برنامج خاص عن بعنوان "ملكات مصر الجميلات نفرتيتي وحتشبسوت وكليوباترا".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة التعديات على 24 ألف متر في حملة مكبرة بأسوان

    أخبار

  • ضبط 7 أطنان سكر وأرز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان

    أخبار

  • بالصور.. "شيكابالا" يشارك أسرته فرحة العيد ويضحي بعجل في أسوان

    أخبار

  • انقطاع المياه يفسد فرحة مواطني أسوان بالعيد

    أخبار

إعلان

6f1f37776e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة