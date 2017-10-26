تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة
04:19 م الخميس 26 أكتوبر 2017
هشام جعفر
كتب -أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تجديد حبس هشام جعفر، مدير مؤسسة "مدى الإعلامية" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وتلقى رشوة دولية.
وأسندت النيابة للمتهم، تُهمتي الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وتلقي رشوة دولية، في القضية رقم 720 لسنة 2015 "حصر أمن دولة".
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