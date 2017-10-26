انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب
03:54 م الخميس 26 أكتوبر 2017
أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
انفجر كابل الكهرباء الرئيسي بمصنع حديد التمساح، الكائن بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن تهشم زجاج المصنع، وزجاج مصنع آخر مجاور له.
وتلقى مصطفى بيومي رئيس مجلس مدينة قليوب، إخطارًا بإنفجار كابل الكهرباء الرئيسي بمصنع حديد التمساح، وانتقل فريق من مجلس المدينة بالإضافة إلى إدارة الكهرباء، والحماية المدنية، والإسعاف، وجاري التعامل مع الموقف، ولم يسفر الحادث عن وقوع مصابين.
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