المعارضة السورية: مقتل 13 عنصرًا من القوات الحكومية شرق دمشق

دمشق - (د ب أ):

أفاد قائد عسكري بالمعارضة السورية بمقتل 13 عنصرا القوات الحكومية السورية في كمين مسلح شرق العاصمة دمشق اليوم الخميس.

وقال القائد في فيلق الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية، إن 13 عنصرا من القوات الحكومية السورية قتلوا في كمين نفذه عناصر الفيلق اليوم خلال المعارك على جبهة عين ترما شرق دمشق.

وأكد القائد أن "قوات النظام ومنذ تفجير شبكة الإنفاق يوم أمس والذي شهد مقتل أكثر من 20 عنصرا تحاول التقدم على محور عين ترما إلا أن مقاتلي الفيلق تصدوا لهم وأوقعوهم في كمين حيث قتل جميع عناصر مجموعتين حاولتا التقدم من خلال التفجير وإطلاق الرصاص المباشر".

وتعرضت القوات الحكومية السورية لخسائر كبيرة خلال الأشهر الأربعة الماضية وأعلن فيلق الرحمن نهاية الشهر الماضي مقتل أكثر من 400 من عناصر القوات الحكومية ، أغلبهم من عناصر الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري على جبهتي عين ترما وجرير بعد إطلاق عملية عسكرية بداية شهر يونيو الماضي