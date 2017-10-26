نائب رئيس "عين شمس" يطالب بالاهتمام بمعلمي "الابتدائية"

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة المعنية بتطوير معلمي المرحلة الابتدائية؛ لكونهم العمود الفقري للعملية التعليمية، والتي على أساسها تتشكل شخصية الطفل.

وأضاف سنجاب، في كلمته باليوم الرابع للمؤتمر العلمي لكلية التربية، أنه لابد من إعادة هيكلة برامج المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بما يتناسب مع مستجدات الحياة المتسارعة، والعمل على تغيير أسلوب التدريس لطلاب كليات التربية والاعتماد على التفكير والمهارات والابتعاد عن الحفظ والتلقين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا كمال، مدير مركز التميز التربوي وأمين المؤتمر، اهتمام إدارة الكلية بتدويل البرامج الدراسية والإطلاع على التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير مهارة المعلم كونه أحد الأركان الرئيسة في تطوير العملية التعليمية وإعداد المعلم ورفع كفاءته.

وأضافت رشا، أن الكلية تعمل على تطوير البرامج الدراسية من خلال اشتراكها في مشاريع دولية مشروع الشراكة بين المدارس والجامعات لبناء مجتمعات المعرفة وهو مشروع لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وتنميتهم مهنيا وبعض المدارس النظامية في آن واحد.

وافتتحت كلية التربية جامعة عين شمس، مؤتمرها العلمي الدولي الثاني، الاثنين الماضي، بعنوان "كليات التربية.. نحو نموذج أفضل".