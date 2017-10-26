إخلاء سبيل 3 شركاء لـ"حسن مالك" بقضية الإضرار بالأمن القومي

كتب - أحمد أبوالنجا وصابر المحلاوي:

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 3 أمناء شرطة بتدابير احترازية، لاتهامهم بالاشتراك مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك في تهريب الأموال خارج البلاد، وذلك في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة.

والمفرج عنهم هم: كل من يحيي عبد الرحمن محمود وأحمد عبد السلام حسين ومحمد عادل إمام أبو الدهب.

كانت النيابة العامة قد وجهت لرجل الأعمال حسن مالك والمتهمين الآخرين عدة جرائم، تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.