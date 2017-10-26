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طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

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طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

التحرير

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قال طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق أهلي طرابلس الليبي، إن سداسية الأهلي في شباك النجم الساحلي، خلق مشكلة كبيرة للنادي الأحمر قبل مواجهة الوداد، بسبب حالة الثقة الزائدة في الوسط الرياضي من قدرة بطل على تحقيق نتيجة كبيرة في النهائي.

ويستضيف الأهلي، نظيره الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.  

وأضاف «يوسف»، خلال تصريحات اذاعية اليوم الخميس، انه يخشى من وصول هذه الحالة من التفاؤل الزائد للاعبي الأهلي، لكنه يتوقع أن يتعامل حسام البدري، المدير الفني للمارد الأحمر، مع هذا الأمرويقوم بتأهيل اللاعبين بشكل جيد للقاء. 

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التحرير

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