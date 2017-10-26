طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا
طائرات مجهولة تقصف مواقع لداعش جنوب سوريا
03:35 م الخميس 26 أكتوبر 2017
ارشيفية
دمشق - (د ب ا ):
قصفت طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي منطقة حوض اليرموك جنوب سورية اليوم الخميس .
وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية، إن طائرات حربية، يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أو لسلاح الجو الأردني قصفت اليوم الخميس منطقة حوض اليرموك الذي يسيطر علية عناصر تنظيم "داعش".
وأضاف أن سحبا للدخان شوهدت ترتفع في المنطقة التي تعرضت للقصف، مؤكدا أن سيارات مسرعة تابعة لجيش خالد بن الوليد اتجهت الى المنطقة التي تعرضت للقصف.
ويسيطر جيش خالد المبايع لتنظيم داعش على مناطق حوض اليرموك جنوب غرب محافظة درعا وتضم عددا من البلدات وتشهد مواجهات يومية بينه وبين مسلحي المعارضة .
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