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بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

بعد 5 ساعات.. 24 سيارة إطفاء تسيطر على حريق غرب الإسكندرية (صور)

03:19 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت الحماية المدنية والقوات المسلحة، في السيطرة على حريق مصنع "البويات" بحي العجمي، عقب 5 ساعات من اندلاع النيران التي امتدت إلى 3 عقارات مجاورة.

وشارك في إخماد الحريق 24 سيارة إطفاء بينهم 8 سيارات من الدفاع المدني، و3 من المنطقة الشمالية العسكرية، و8 سيارات من الشركات المجاورة، و5 سيارات من حي العجمي.

واندلع حريق هائل، العاشرة صباح اليوم الخميس، في مصنع بويات بمنطقة العجمي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية.

وتسبب الحريق في إخلاء مدرستين ومستشفى العجمي العام، و3 عقارات مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.

وفي سياق متصل، انتقل لجنتان إحدهما من كلية الهندسة لمعاينة العقارات المتضررة، وأخرى من مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين من الحادث.

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