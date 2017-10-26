محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن
محمود حجازي يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى واشنطن
03:26 م الخميس 26 أكتوبر 2017
الفريق محمود حجازي
كتب- طه عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الخميس، الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قادمًا من العاصمة الأمريكية واشنطن عبر فرانكفورت، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
وناقش المؤتمر، خلال فعالياته، عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التهديدات، فضلًا عن التحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
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