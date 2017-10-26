وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"
03:08 م الخميس 26 أكتوبر 2017
وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"
كتبت- هاجر حاتم:
نستعرض لك من موقع "كوكباد" وصفات مختلفة بـ "قرع العسل":
قرع عسل بالبشاميل
المقادير
كيلو قرع عسل
كوب سكر
كوب ماء
كوب لبن
5 معالق دقيق
زبدة
مكسرات "حسب الرغبة"
طريقة التحضير
- نقشر قرع العسل ونقطعه مكعبات.
- نضع عليه كوب سكر وكوب ماء ثم يتم طهيه على النار، لحين اكتمال السواء.
- يهرس ويصفى من الماء.
- نحضر الباشاميل بملعقة زبدة و5 ملاعق دقيق واللبن، ثم نضيف ماء سلق قرع العسل.
- ندهن صينية زبدة ونضع قرع العسل وعليه المكسرات ثم الباشاميل وندخله الفرن يحمر.
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