كتبت- هاجر حاتم:

نستعرض لك من موقع "كوكباد" وصفات مختلفة بـ "قرع العسل":

قرع عسل بالبشاميل

المقادير

كيلو قرع عسل

كوب سكر

كوب ماء

كوب لبن

5 معالق دقيق

زبدة

مكسرات "حسب الرغبة"

طريقة التحضير

- نقشر قرع العسل ونقطعه مكعبات.

- نضع عليه كوب سكر وكوب ماء ثم يتم طهيه على النار، لحين اكتمال السواء.

- يهرس ويصفى من الماء.

- نحضر الباشاميل بملعقة زبدة و5 ملاعق دقيق واللبن، ثم نضيف ماء سلق قرع العسل.

- ندهن صينية زبدة ونضع قرع العسل وعليه المكسرات ثم الباشاميل وندخله الفرن يحمر.