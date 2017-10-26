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وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

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مصراوي Masrawy

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

03:08 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وصفات مختلفة بـ "قرع العسل"

كتبت- هاجر حاتم:

نستعرض لك من موقع "كوكباد" وصفات مختلفة بـ "قرع العسل":

قرع عسل بالبشاميل

قرع العسل بالباشميل

المقادير 

كيلو قرع عسل

كوب سكر

كوب ماء

كوب لبن

5 معالق دقيق

زبدة

مكسرات "حسب الرغبة"

طريقة التحضير

- نقشر قرع العسل ونقطعه مكعبات.

- نضع عليه كوب سكر وكوب ماء ثم يتم طهيه على النار، لحين اكتمال السواء. 

- يهرس ويصفى من الماء.

- نحضر الباشاميل بملعقة زبدة و5 ملاعق دقيق واللبن، ثم نضيف ماء سلق قرع العسل.

- ندهن صينية زبدة ونضع قرع العسل وعليه المكسرات ثم الباشاميل وندخله الفرن يحمر.

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مصراوي Masrawy

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