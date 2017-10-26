مرور القاهرة: إغلاق شارع شبرا وميدان الخلفاوي لمدة يومين

كتب – فتحي سليمان:

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاق شارع شبرا عند منطقة تقاطع شارع دولتان وميدان الخليفاوي، اعتبارا من الساعة 12 ليلاً، وحتى الساعة 6 صباحاً يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ووافق اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على حصول شركة المقاولون العرب على تصريح بدء أعمال بالكوبري المعدني لمحور روض الفرج.

وصرحت غرفة عمليات مرور القاهرة، بأن جميع الأعمال ستتم على أن يقوم رجال المرور، بتكثيف الخدمات اللازمة وعمل التحويلات المرورية ووضع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة.