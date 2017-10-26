الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

القاهرة- (مصراوي)

قال محمد المؤمني، وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع "نيوم" الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشروع ضخم ومن شأنه أن يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز الاستثمار فيها، بحسب ما نقلته وكالة عمون الإخبارية.

وأشار المؤمني، في أحد البرامج الحوارية الأردنية، إلى أن الأردن يولي ملف الاستثمار أهميّة قصوى، وهناك تنسيق كامل ومتبادل مع السعودية.

ولفت إلى أن امتداد المشروع بين ثلاث دول (مصر- السعودية- الأردن) من شأنه أن يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة، وينعكس إيجاباً على معدلات التنمية فيها.

ومن المقرر أن تركز منطقة "نيوم" على 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي: مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسيعمل مشروع "نيوم" على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية.

وسيشتمل المشروع على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول.