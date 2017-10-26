إسرائيل "مستعدة" لشن عمل عسكري ضد إيران

القاهرة (مصراوي)

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي الخميس إن بلاده مستعدة لشن عمل عسكري ضد إيران إذا أخفقت الجهود الدولية بقيادة الولايات المتحدة لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونقلت بي بي سي عن إسرائيل كاتز قوله إنه هناك تغييرات يمكن إدخالها على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، مع طهران عام 2015 للتأكد من أنها لن تستطيع أبدا الحصول على سلاح نووي.

يذكر أن إسرائيل قامت بعمل عسكري في السابق ضد منشأة يشتبه أنها نووية في العراق عام 1981، كما ترددت تقارير، لم تنفها أو تؤكدها إسرائيل، عن استهداف طائرات حربية إسرائيلية منشأة يشتبه في أنها مفاعل نووي، في سوريا عام 2007.