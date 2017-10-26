بالصور - ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشيكولاتة في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذت إدارة تموين أبو المطامير، بالاشتراك مع مباحث تموين البحيرة، اليوم الخميس، حملة على المصانع غير المرخصة، لمواجهة عمليات الغش التجاري، والأغذية غير المطابقة للمواصفات.

وضبطت الحملة مصنع شيكولاتة، غير مرخص، بعزبة عاشور، بندر أبو المطامير، بداخله 200 كيلو شيكولاتة خام و200 كرتونة معبأة، بالإضافة إلى برميل خام تحت التصنيع.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.