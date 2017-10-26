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«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

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«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة «إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة

التحرير

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قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية تسمى لجنة «المراقبة والمتابعة» تكون مسئولة عن متابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان في بيان، اليوم، الخميس، إنه في حال ظهور أي تقصير بأي مشروع ستقوم اللجنة بزيارة ميدانية وكتابة تقريرها على أرض الواقع، وبعدها سيتم استدعاء المسئول ومناقشته في اجتماع لجنة الإسكان.

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وأشار محمود إلى أن طريقة عمل لجنة الإسكان ستتغير، مضيفا: «لن ننتظر لحين صدور تقرير الجهة المسئولة في حال اكتشاف أي تقصير»، مؤكدًا أن وزير الإسكان، مصطفى مدبولي متعاون جدًا مع اللجنة.

وعن اختيار أعضاء اللجنة، قال معتز محمود، إنه سيتم اختيارهم بالانتخاب، وتتكون اللجنة من 6 أعضاء، يكون لها رئيس يتم تحديده حسب المهمة المكلفة بها، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان يوجد بها أعضاء متخصصون في مجالات متعددة، فعلى سبيل المثال إذا كانت المهمة خاصة بمشروعات الطرق سيتم إسناد رئاستها لأحد الاستشاريين من أعضاء اللجنة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الزيارات الميدانية خلال الأيام المقبلة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

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التحرير

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