أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى كوريا الجنوبية -
ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية

Google+ Print
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون النقابات العمالية المعروض الآن على المجلس يشمل جميع العمال ويسهم فى بناء حركة نقابية قوية تعمل من أجل تطوير الأداء العمالي وزيادة الإنتاج، من خلال الاهتمام ببرامج التدريب والتثقيف.

وقال وهب الله، في تصريحات، اليوم، الخميس، إن الانتخابات العمالية المقبلة، متسعة أمام الجميع ومن حق أكثر من 50 عاملاً في المنشأة الواحدة انتخاب لجنة نقابية لها كافة صلاحيات المشاركة والحوار مع الإدارة ورعاية مصالح العمال والإنتاج معا.

وأوضح أن قانون العمل الجديد سيضع ضوابط كفيلة لحماية مصالح طرفي الإنتاج ويقضي بإنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة لضمان سرعة البت في النزاعات بين الطرفين.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن اجتماعًا مشتركا بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عُقد أمس لإعلان مبادئ الوفاق الوطني للعمل النقابي تحت لواء الاتحاد العام الشرعي، من أجل العمل معا لخدمة الوطن واستقراره ورعاية مصالح العمال، لكي يساهموا بإيجابية في التنمية الشاملة.

وأكد الاتحادان في الاجتماع الموسع برئاسة كل من محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومالك بيومي رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة دعوة جميع النقابات الأخرى للانضمام للاتحاد العام، وأعلنوا أن يوم 25 أكتوبر سيكون يوما للوفاق الوطني العمالي الذي جاء بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة