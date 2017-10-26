وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية

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أعلن النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون النقابات العمالية المعروض الآن على المجلس يشمل جميع العمال ويسهم فى بناء حركة نقابية قوية تعمل من أجل تطوير الأداء العمالي وزيادة الإنتاج، من خلال الاهتمام ببرامج التدريب والتثقيف.

وقال وهب الله، في تصريحات، اليوم، الخميس، إن الانتخابات العمالية المقبلة، متسعة أمام الجميع ومن حق أكثر من 50 عاملاً في المنشأة الواحدة انتخاب لجنة نقابية لها كافة صلاحيات المشاركة والحوار مع الإدارة ورعاية مصالح العمال والإنتاج معا.

وأوضح أن قانون العمل الجديد سيضع ضوابط كفيلة لحماية مصالح طرفي الإنتاج ويقضي بإنشاء محاكم عمالية على غرار محاكم الأسرة لضمان سرعة البت في النزاعات بين الطرفين.

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جدير بالذكر أن اجتماعًا مشتركا بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عُقد أمس لإعلان مبادئ الوفاق الوطني للعمل النقابي تحت لواء الاتحاد العام الشرعي، من أجل العمل معا لخدمة الوطن واستقراره ورعاية مصالح العمال، لكي يساهموا بإيجابية في التنمية الشاملة.

وأكد الاتحادان في الاجتماع الموسع برئاسة كل من محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومالك بيومي رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة دعوة جميع النقابات الأخرى للانضمام للاتحاد العام، وأعلنوا أن يوم 25 أكتوبر سيكون يوما للوفاق الوطني العمالي الذي جاء بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات أكتوبر.