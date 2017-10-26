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وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن

01:49 م الخميس 26 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن

وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لن يتم التراجع عن عقد اختبارات إعادة تقييم مستوى الأئمة.

وأضاف جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أن معظم أئمة الوزارة لا يحفظون خمسة أجزاء متتالية من القرآن، على الرغم من أنه يوجد الكثير من الائمة المتميزين.

وأكد وزير الأوقاف، أنه لن يتم السماح لقلة متخوفة من اختبارات إعادة تقييم مستوى الأئمة، أن تعبث بعقول باقي الأئمة.

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