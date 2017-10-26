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بالصور- رئيس حي العجمي: مصنع البويات المُحترق مرخص منذ 2005

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مصراوي Masrawy

بالصور- رئيس حي العجمي: مصنع البويات المُحترق مرخص منذ 2005

01:52 م الخميس 26 أكتوبر 2017

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رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

امتد حريق مصنع الكيماويات بمنطقة العجمى غربي الإسكندرية، إلى عقار ملاصق له مكون من 6 طوابق، فيما تواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، بمصنع بويات بمنطقة العجمى غربي الإسكندرية، فيما أخلت قوات الأمن مدرستين ووحدة غسيل كلوى مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.

وقال مراسل "مصراوى" إن النيران امتدت من المصنع إلى الوحدات السكنية بالطوابق الثلاثة العلوية بالعقار المشار إليه، دون حدوث إصابات.

وفي سياق متصل، أكد علاء يوسف، رئيس حي العجمي، إن المصنع صادر له ترخيص منذ عام 2005، ويقع على مساحة 1000 متر مربع تقريبًا.

جدير بالذكر أن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية حتى الآن.

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