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"التوعية بمخاطر الزواج المبكر".. في ندوة بجامعة بني سويف

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مصراوي Masrawy

"التوعية بمخاطر الزواج المبكر".. في ندوة بجامعة بني سويف

01:39 م الخميس 26 أكتوبر 2017

جانب من ندوة التوعية بمخاطر الزواج المبكر بجامعة ب

بني سويف ــ أحمد كامل:

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور علاء عبدالحليم رئيس الجامعة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "التوعية بمخاطر الزواج المبكر" في مقر كلية رياض الأطفال المبكرة بالمجمع الثاني للجامعة.

وحضرت الندوة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، و ليلى أبو عقل المقرر المناوب، والشيخ سيد زايد عضو لجنة الإفتاء ومدير مجمع الديرى الإسلامي، وأعضاء اللجنة التنسيقية لوحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة من عضوات هيئة التدريس بالجامعة، وطالبات كلية رياض الأطفال المبكرة.

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مصراوي Masrawy

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