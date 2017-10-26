افتتاح فرع جديد للجامعة العمالية بالزقازيق (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، فرع جديد للجامعة العمالية بمدينة الزقازيق.

حضر الافتتاح عبدالفتاح إبراهيم، المفوض باختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة النقابية العمالية والجامعة، والدكتور عادل عبده، رئيس الجامعة العمالية، وخالد المصري، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الجامعة العمالية تُعد واحدة من الجامعات المتخصصة في مجالي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أنها من أهم الجامعات المصرية التي تهتم بالتطور التكنولوجي وحلقات الجودة العالمية.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الجامعة تُعد الأكاديمية الوحيدة التي تمنح طلابها التدريب عمليًا من خلال بروتوكولات التعاون مع أصحاب المصانع؛ لتدريب الطلبة وتوفير فرص عمل للمتميزين في مصانعهم، مطالبًا بضرورة الحفاظ على الكيانات العلمية العمالية بكل فروعها.

وشدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على أن الجامعة العمالية ستظل داعمًا أساسيًا في تنشيط الصناعة المصرية بما ينعكس على تحسين مستوى الاقتصاد المصري، منوهًا بأن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت كافة العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة.

فيما أشار الدكتور عادل عبده، رئيس الجامعة العمالية، إلى أن الجامعة تُعد نواة لإنشاء جامعة تكنولوجية متكاملة، وذلك من خلال منظومة عمل متطورة وفقًا لاحتياجات التنمية وسوق العمل في مصر، وذلك بهدف تحسين النظرة المجتمعية للتعليم لفني والتكنولوجي، حيث تم تشكيل لجان علمية مختلفة من داخل وخارج الجامعة لوضع لوائح دراسية جديدة تتماشى مع متطلبات التعليم التكنولوجي الجديد.

وأوضح عبدالفتاح إبراهيم، المفوض باختصاصات رئيس مجلس إدارة المؤسسة النقابية العمالية، أن إعمال تجهيز وتطوير فرع الجامعة بالزقازيق شهدت ملحمة وطنية شارك فيها الجميع من قيادات وقواعد عمالية؛ لتذليل كافة الصعاب للإرتقاء بفرع الجامعة ليمثل منارة للتعليم التكنولوجي والفني في مصر.

وفي ختام الافتتاح، وزع وزير القوى العاملة، برفقته محافظ الشرقية، شهادات تقدير على العاملين تكريمًا وتشجيعًا لهم على مواصلة العمل والبناء.