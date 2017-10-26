أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي"

كتبت-داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نتائج مؤشر البحث العلمي لشهر أكتوبر، ودعم 500 طالب من خلال برنامج " مشروعي بدايتي".

وقالت الأكاديمية، في بيان لها اليوم الخميس، إن إجمالي مشروعات التخرج التى تم دعمها من خلال هذا البرنامج 200 مشروع لطلبة السنة النهائية للكليات العملية عام 2016/2017.

وتابعت الأكاديمية: شارك في البرنامج 34 جامعة حكومية وخاصة، وارتفع عدد الطلاب المشاركين في مشروعات التخرج هذا العام من 3000 طالب في 2015/2016 إلى 5000 طالب في 2016/2017، وتم دعم 3000 طالب عام 2015/2016 بعدد 202 مشروع تخرج ومشاركة 32 جامعة حكومية وخاصة.

يشار إلى أن برنامج "مشروعي بدايتي"، هو برنامج مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية، فى عدد من المجالات منها، الأثاث، الديكور، صناعة الألبان، الصناعات النسيجية، التكنولوجيا الخضراء، الصناعات الغذائية، الصناعات اليدوية والحرفية، صناعة البرمجيات، Internet Of Things​ البرامج المساعدة لمتحدي الإعاقة.

ويدعم البرنامج أيضًا، أفلام الكارتون والألعاب، صناعة الإلكترونيات والربوتكس، تدوير المخلفات بأنواعها وتجميل المدن، الطاقة والمياه، الاستزراع البحري، اللوجستيات، الصناعات البترولية والكيميائية.

ويقدم البرنامج الدعم المادي لتصنيع وتطوير النماذج الأولية للمشروعات، وتقديم دورات تدريبية قصيرة الاجل في مجال ريادة الاعمال والابتكار، واتاحة الفرصة لبعض المشروعات ذات القيمة التنافسية العالية لحضور المؤتمرات المحلية والدولية، كما يقدم المساعدة في التقدم لمكتب براءات الاختراع للحصول على براءة اختراع للمشروعات التي تحتاج لذلك.

يعطي البرنامج الأولوية في الاحتضان في إطار البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية المتخصصة التابع للأكاديمية طبقا للقواعد واللوائح المنظمة لذلك​.