الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية
الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية
01:08 م الخميس 26 أكتوبر 2017
أرشيفية
الإسكندرية: محمد عامر ومحمد البدري:
امتدت نيران الحريق الهائل في مصنع البويات بمنطقة غرب الإسكندرية، إلى عقار سكني، اليوم الخميس، في الوقت الذي تشارك فيه قوات الدفاع المدني والقوات المسلحة، للسيطرة على الحريق.
واندلع حريق هائل صباحا اليوم الخميس، في مصنع بويات مجاور لمجمع مدارس، ومركز للغسيل الكلوي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية
-
إخلاء المرضى من وحدة غسيل كلوي مجاورة لحريق "غرب الإسكندرية"
-
القوات المسلحة تشارك في إخماد حريق "غرب الإسكندرية" (صور)
-
بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية
إعلان
إعلان