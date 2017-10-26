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الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

01:08 م الخميس 26 أكتوبر 2017

الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

أرشيفية

الإسكندرية: محمد عامر ومحمد البدري:

امتدت نيران الحريق الهائل في مصنع البويات بمنطقة غرب الإسكندرية، إلى عقار سكني، اليوم الخميس، في الوقت الذي تشارك فيه قوات الدفاع المدني والقوات المسلحة، للسيطرة على الحريق.

واندلع حريق هائل صباحا اليوم الخميس، في مصنع بويات مجاور لمجمع مدارس، ومركز للغسيل الكلوي.

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