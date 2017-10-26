الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق منزل مجاور لمصنع بويات الإسكندرية

الإسكندرية: محمد عامر ومحمد البدري:

امتدت نيران الحريق الهائل في مصنع البويات بمنطقة غرب الإسكندرية، إلى عقار سكني، اليوم الخميس، في الوقت الذي تشارك فيه قوات الدفاع المدني والقوات المسلحة، للسيطرة على الحريق.

واندلع حريق هائل صباحا اليوم الخميس، في مصنع بويات مجاور لمجمع مدارس، ومركز للغسيل الكلوي.