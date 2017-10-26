مقتل وإصابة 7 بينهم نائب برلماني في انفجار بالعاصمة الأوكرانية

كييف- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية في أوكرانيا اليوم -الخميس- مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بينهم عضو في البرلمان وذلك إثر انفجار وقع بالعاصمة كييف.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الانفجار وقع بالقرب من مدخل محطة تلفزيون "إسبرسو" حيث كان إيجور موسيتشوك متواجدا هناك وهو برلماني ينمتي للحزب الراديكالي، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب في مقتل حارسه الشخصي وأحد المارة وإصابته هو وأربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.

وقالت أولينا جيتليانسكا المتحدثة باسم جهاز الأمن الأوكراني إن القنبلة كانت مزروعة تحت دراجة بخارية متوقفة خارج الاستوديو كما أشارت إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار.​