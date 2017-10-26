عرض 6 موظفين على الطب الشرعي في واقعة تزوير استلام شقة بالأسمرات

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى سلطان، اليوم الخميس، صرف 5 موظفين بحي منشاة ناصر وإخلاء سبيل آخر بضمان وظيفته بعد الاستماع لأقوالهم في واقعة تزوير خطاب استلام شقة سكنية بمنطقة الأسمرات.

كشفت التحقيقات مع رئيس حي منشأة ناصر السابق، وموظفين بالحي وآخرين، أنهم قاموا بتزوير خطابًا موجهًا لمدير تسكين حي الأسمرات، لإضافة سيدة تدعى "عفاف.م" رغم أنها غير مدرجة على قائمة المستفيدين من الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.

واستكتبت النيابة 6 موظفين بالحي (أعضاء لجنة الحصر والشئون القانونية والإسكان) أمام الطب الشرعي، لمطابقة توقيعاتهم بالمكتوبة في خطاب التسكين.

كلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بنجاح مباحث المرافق بالقاهرة في ضبط ربة منزل أثناء تقديمها خطاب تسكين مزور، وتحرر محضر رقم 3186 لسنة 2017 إداري منشأة ناصر.