وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

التحرير

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أعلنت سوزى رفلة، وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وفدا برلمانيا برئاسة الدكتور على عبد العال، سيتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لزيارة الكونجرس الأمريكى وعقد لقاءات موسعة مع رئيسه ونوابه غدا الجمعة.

وأضافت رفلة، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الوفد البرلماني المصري سيبحث عدة ملفات مع نواب الكونجرس، مشددة على ضرورة تقوية العلاقات مع أعضاء الكونجرس، والوجود بصورة مستمرة لتوضيح أي مغالطات تدور حول مصر، وأيضا التعاون بشكل كبير بين البلدين، كما سيوجه رئيس المجلس الدعوة لرئيس الكونجرس لزيارة البرلمان المصري.

وأوضحت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الوفد البرلماني المصري، سيناقش قضية الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه، والوقوف ضد الدول التي تموله، بجانب الحديث عن الاتهامات المزعومة ضد مصر من قبل منظمات حقوقية أمريكية وتوضيح حقيقة ما يجري من تلك الأكاذيب.

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وتابعت: «أيضا سيتم التطرق إلى ملف القضية الفلسطينية وما يجري من مصالحة بين الأطراف الفلسطينية مؤخرًا بجهود مصرية ، وضرورة تأكيد دعم ذلك مع أعضاء الكونجرس، حتى يتحقق الاستقرار الأمني في المنطقة العربية بأكملها»، لافتة إلى أن الوجود المستمر للبرلمان المصري في الكونجرس سيثبت الواقع، والهوية المصرية لأنها بلد محوري.

وأشارت النائبة إلى أن الوفد البرلماني لن يتطرق داخل الكونجرس عن الحديث عن المعونة العسكرية وتخفيضها اتجاه مصر، قائلة: «نحن أكبر من ذلك، والمعونة ليست بالقوة الكبيرة، وكنا نقبلها من أجل استمرار العلاقة وتطبيقًا لاتفاقية معينة».

يُشار إىي أن الزيارة الحالية تعد الثانية للبرلمان المصري للكونجرس، بعد زيارة لجنة العلاقات الخارجية الكونجرس الأمريكى في يونيو الماضي. وسيضم الوفد كلا من رئيس لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان، وكريم درويش عضو اللجنة، ومحمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، ونوابا آخرين.