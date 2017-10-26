توقعات بعودة ناشطين حقوقيين أوروبيين إلى ديارهما بعد الإفراج عنهما في تركيا

اسطنبول (د ب أ)

من المتوقع أن يعود ناشطان حقوقيان أوروبيان إلى بلديهما اليوم الخميس بعدما أفرجت تركيا عنهما بعد احتجازهما لثلاثة شهور بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكان الألماني بيتر شتويتنر وزميله السويدي علي غروي بين ثمانية من نشطاء حقوق الإنسان تم الإفراج عنهم في وقت متأخر أمس الأربعاء بناء على حكم قضائي، حيث طلب الإدعاء التركى إنهاء احتجازهم قبل المحاكمة .

وكانت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا ،إيديل إيسر، بين المجموعة أيضا.

وقال شتويتنر للصحفيين عقب إطلاق سراحه من سجن محاط بإجراءات أمنية كبيرة في منطقة سيليفيري غرب اسطنبول :"نتقدم بجزيل الشكر لكل من دعمونا في المحكمة ودبلوماسيا وبتضامنهم".

وفي الوقت نفسه قال غروي لصحيفة "داجنس نيتر" السويدية :"لا أدري ماذا أقول - أنا على بعد حوالي 30 ثانية من البكاء، ولكن أود أن أشكركم والدبلوماسيين وكل من كان هنا ودعمنا".

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم في تغريدة أن إطلاق سراح الناشطين هو "خطوة في الاتجاه الصحيح".

ومن المرجح أن يستقل شتويتنر وغروي طائرة إلى برلين بعد ظهر اليوم أو مساء اليوم ، حسبما صرح محاميهما مراد بدور أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) .

وتستأنف محاكمة الناشطين الاثنين ومحاكمات الناشطين الآخرين الشهر المقبل . وفي حال الإدانة ، يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة.

وبقي مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا ،تانر كيليتش، خلف القضبان ، واستؤنفت محاكمته اليوم في مدينة إزمير.