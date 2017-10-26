بينهم اثنين من الحماية المدنية.. إصابة 5 في حريق غرب الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال مصدر أمني بالإسكندرية، إن الحريق الهائل الذي اندلع في مصنع بويات بمنطقة العجمي، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 من رجال الحماية المدنية، مضيفًا بعدم وجود وفيات.

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، في مصنع بويات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، فيما أخلت قوات الأمن مدرستين ووحدة غسيل كلوي مجاورة لموقع الحريق كإجراء احترازي.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"مصراوي" أنه تم نقل مصابي الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة والمصابين الثلاثة الآخرين تم إسعافهم بموقع الحادث، مشيرًا إلى أن حالة المصابين مستقرة.

وفى سياق متصل، تواصل قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة السيطرة على الحريق الهائل ومنع امتداد النيران للمنازل والمدارس المجاورة له.