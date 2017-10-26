محافظ سوهاج: بدء حصر الـ"توك توك" في مركز ساقلته

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته قامت بفتح الباب لحصر مركبات الـ"توك توك"، مشددًا على منع أي "توك توك"، من العمل بالمدينة بدون رقم حصر وإلا سيتم مصادرته وتطبيق قانون المخالفة على مالكه.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في إطار الاستجابة لرغبات المواطنين والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والمرور لإعداد قاعدة بيانات للـ"توك توك" التي تعمل بنطاق المحافظة، في انتظار صدور قرار من مجلس النواب بإجراءات الترخيص في الفترة المقبلة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، أنه على أصحاب الـ"توك توك" بالمركز التوجه إلى مقر الوحدة المحلية، لتسجيل بياناتهم.