إخلاء المرضى من وحدة غسيل كلوي مجاورة لحريق "غرب الإسكندرية"

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أخلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، وحدة صحية لغسيل الكلى، بسبب الحريق الهائل الذي اندلع، صباح اليوم الخميس، في مصنع بويات ودهانات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن إجلاء المرضى والعاملين بوحدة غسيل الكلى يأتي كإجراء احترازي، حفاظًا على حياتهم بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان من جراء الحريق، في المصنع المجاور لوحدة الغسيل الكلوي.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"مصراوي"، أن جميع المرضى الذين تم إجلائهم تم تحديد موعد آخر لهم، غدًا، لإجراء جلسة الغسيل الكلوي، حفاظًا على صحتهم.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الحماية المدنية والقوات المسلحة السيطرة على الحريق الهائل الذي تسبب في إخلاء مدرستين مجاورتين له من التلاميذ والطلاب، تحسبًا لامتداد النيران إليهما.