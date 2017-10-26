عضو "القومي لمكافحة الإرهاب" يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح أسر الشهداء

القاهرة – مصراوى:

طالب الكاتب هاني لبيب، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، بمصادرة أموال وممتلكات من يثبت قانونًا تورّطه في العمليات الإرهابية، سواء بالإعداد والتفكير أو المشاركة والتنفيذ، لصالح توفير حياة كريمة لعائلات وأسر الشهداء سواء من المدنيين أو العسكريين من رجال الشرطة والجيش.

وقال لبيب، خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن التطرّف والإرهاب حالة استثنائية، تستدعى اتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة، لصالح أسر الشهداء وعدم تركهم، خصوصًا من لديه أطفال في بداية مسيرة التنشئة والتعليم.

وتابع لبيب، من المفترض أن يكون لكل مواطن من هؤلاء الشهداء مستقبل منتظر من التميز والنجاح، وباستشهاده توقف كل ذلك، وليس من العدل ترك عائلات الشهداء لمكافأة أو مساعدة، والأفضل أن يتم تكريم الشهداء بتأمين حياة كريمة لعائلاتهم وأطفالهم.

واقترح أن يترقى الشهيد سواء كان مدنيًا يعمل في وظيفة حكومية أو من رجال الشرطة والجيش، في سلم التدرّج الوظيفى حتى سن المعاش بكل ما تحمله الدرجات الوظيفية من امتيازات إدارية ومادية لضمان حياة كريمة لأسر الشهداء.