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"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة

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مصراوي Masrawy

"صحة القليوبية": إغلاق 117 منشأة طبية مخالفة

12:20 م الخميس 26 أكتوبر 2017

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استصدار قرارات أغلاق لـ 117 منشأة طبية مخالفة، عبارة عن "عيادات ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومستشفيات، وصيدليات"، على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري، بهدف ضبط العمل داخل تلك المنشآت والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وأشار الطباخ في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة الإنضباط إلى المنظومة الصحية، من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة، وإصدار تراخيص لها، والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص.

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مصراوي Masrawy

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