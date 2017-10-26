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راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

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راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل راقصة باليه منحها «الزعيم» تأشيرة النجومية.. 10 معلومات عن أمينة خليل

التحرير

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امتلكت مقومات النجمة من حيث الشكل والموهبة و"الكاريزما"، التي سحرت ملايين المشاهدين في مسلسل "جراند أوتيل"، ورغم حداثة دخولها إلى عالم التمثيل بالمقارنة بزميلاتها، فإنها استطاعت في وقت وجيز أن تفرض اسمها على خريطة ترشيحات المخرجين والمنتجين، خاصة في دراما رمضان.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنانة أمينة خليل.

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1- ولدت في 26 أكتوبر 1988 بمدينة القاهرة.

2- عمها هو الموسيقار يحيى خليل.

3- درست التمثيل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي تخرجت فيها عام 2009.

4- سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست هناك في مسرح "لي ستراسبرج" ومعهد السينما قبل أن تعود لتبدأ حياتها كممثلة.

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5- أول ظهور فني لها كان من خلال مسلسل "الجامعة"، عام 2011، لتشارك في العام التالي بمسلسلي "طرف ثالث" و"شربات لوز" مع الفنانة يسرا.

6- الانطلاقة الحقيقية لها كانت في مسلسل "صاحب السعادة"، مع الزعيم عادل إمام، حيث قدمت أمينة دور ابنته لتلفت الأنظار إليها وتبدأ مشوار النجومية.

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7- تألقت تليفزيونيا بعد تجسيدها شخصية "نازلي"، في مسلسل "جراند أوتيل"، عام 2016، مع عمرو يوسف.

8- أكدت أنها تتمنى العودة لرقص الباليه الذي بدأته قبل التمثيل، لكن الوقت لا يسمح بذلك، مضيفة أن الباليه يحتاج إلى مجهود بدني وعقلي كبير.

9- ظهرت في فيلم أجنبي صُور في ألمانيا، عام 2000، وهي صغيرة وقامت بالتمثيل وقت امتحانات المدرسة، على حد قولها أثناء استضافتها في برنامج "معكم".

10- رصيدها الفني حتى الآن 17 عملا، ما بين أفلام آخرها "شيخ جاكسون"، مع المخرج عمرو سلامة، الذي تم ترشيحه للفوز بجائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، بالإضافة إلى مسلسلات مثل: "لا تطفئ الشمس، نكدب لو قلنا ما بنحبش".

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التحرير

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