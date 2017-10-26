بسبب "فيس بوك".. حبس جزار قتل عامل بناء في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أمرت النيابة العامة بمركز ملوي بالمنيا، تحت إشراف أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حبس جزار متهم بالقتل العمد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واتهمت النيابة جزارًا، بقتل عامل بناء بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، كان على علاقة بشقيقته التي لقيت مصرعها في حادث حريق، منذ ثمانية أشهر، قبل أن يشهر بها القتيل بين أهالي قريته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوي بمقتل عامل بناء في إحدى القرى التابعة للمركز وسلم المتهم نفسه لمباحث المركز.

وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي برئاسة العقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز، أن القتيل ويدعى "ك. أ" 54 عامًا، عامل بناء، كان على علاقة غرامية مع سيدة متزوجة تدعى "س" حيث استدرجها وهرب معها إلى القاهرة، ثم قام بالتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمر في تهديده للسيدة، وفضح أمر علاقتهما، وعندما علم شقيقها الذي يعمل جزارًا بالقرية ويدعى "م. ج" 35 عامًا، بالأمر ظل يبحث عن القتيل في الوقت الذي كانت شقيقته، لقيت مصرعها في حادث حريق بينما القتيل ظل هاربًا في القاهرة، وعند عودته للقرية في ساعة متأخر من الليل، ووصول خبر عودته للقاتل، ذهب الأخير لمنزل القتيل وأطلق وابلًا من الطلقات النارية عليه، ليرديه قتيلًا في الحال.

وسلّم القاتل نفسه، والسلاح المستخدم في الجريمة، للمقدم أحمد عبدالهادي نائب مأمور مركز شرطة ملوي، وقالت مصادر بمديرية الصحة، إن القتيل وصل للمستشفى جثة هامدة، مصابًا بطلقات في الوجه والرأس.