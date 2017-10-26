عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
عودة 224 مصريا ووصول 126 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم
11:57 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
منفذ السلوم
أ ش أ
قال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إن 224 مصريًا وصلوا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري، بالإضافة إلى وصول 126 شاحنة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف مدير الأمن -في تصريح له اليوم الخميس- أن المنفذ استقبل 224 مصريًا بينهم 145 وصولًا شرعيًا و79 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 1099 بينهم 229 مصريًا و870 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.
وأوضح مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 220 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، إنهاء إجراءات وصول 126 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
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