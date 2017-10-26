اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج
11:40 ص الخميس 26 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتبت-ياسمين محمد:
ينتهي اليوم الخميس، إتاحة استمارات التقدم للمشاركة في امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
وأكدت الوزارة، أنه على الراغبين في العمل بلجنة النظام والمراقبة، سحب الاستمارة وملئها وتقديمها مع صورة بطاقة الرقم القومي، والتقدم بها إلى الإدارة العامة للامتحانات يومي الأحد والاثنين، ويشترط أن يكون المتقدم من العاملين بالوزارة أو المديريات والإدارات التعليمية.
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