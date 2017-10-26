"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها

كتب - محمود مصطفى:

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن المؤشرات الدالة على تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والجهات الداعمة لها، في تزايد مستمر.

وأوضح المرصد، في بيان اليوم الخميس- أن المتابعة الدقيقة والرصد المتواصل للمواقف الدولية والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية تكشف وعي تلك الهيئات والمؤسسات بطبيعة الأدوار التخريبية والفوضوية التي تلعبها جماعات الإسلام السياسي في المنطقة والعالم، والتي تؤثر بشكر مباشر وفعَّال في السلم والأمن المجتمعي بتقويضه وتثير الفوضى والتناحر والصراع في مختلف المناطق.

وتابع: أن تلك المواقف يتم ترجمتها في صورة قرارات وأفعال واتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضد جماعة الإخوان ودولة قطر باعتبارها المساند الأول للجماعة، كما حدث منذ أيام إثر قيام الجمعية العامة للمركز الإسلامي العالمي في العاصمة الإيطالية روما بطرد قطر من العضوية لتورطها في دعم الإرهاب في العالم.

كما أشار المرصد إلى تعالي الأصوات المنادية بمساندة ودعم الجهات والدول التي تواجه جماعات الإرهاب على أراضيها وتقوم بالتصدي لجرائمها وممارستها الإرهابية وتحول دون انتشارها في الأقاليم والدول المجاورة، وهي دعوات إيجابية تصب في صالح حفظ الأمن والاستقرار في المجتمعات ودفع الفتن ووأد الصراعات والتحزبات.