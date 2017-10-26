بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

كتبت- رنا أسامة:

أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، عن منح الروبوت "صوفيا" جنسية وجواز سفر سعوديين، خلال إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة الرياض، لتُصبح "أول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سفر".

وكتب القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا "صوفيا... أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعودي.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل #مشروع_نيوم".

وكان الإعلان التاريخي جزءًا من جلسة واسعة النطاق، ناقشت الإمكانيات التي يتيحها التكامل المستقبلي للذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا الروبوتات.

وظهر الروبوت "صوفيا" بينما يتحدث ويناقش أحد المسؤولين في مؤتمرات وحوارات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

وعرض "صوفيا" خلال الجلسة قدرته على التعبير، وإظهار المشاعر الإنسانية، مثل السعادة والحزن والغضب، التي ستكون عناصر أساسية في بناء الثقة بين البشر وما وصفه ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سوفت بنك، بأنه كائنات روبوت فائقة الذكاء.

وعلّق الروبوت "صوفيا"، بحسب مقطع فيديو نشره المستشار السعودي، قائلًا "حدث عظيم بالنسبة لي أن أكون أول روبوت يحصل على أول جنسية في العالم".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إطلاق ولي العهد السعودي مدينة نيوم في شمال غرب السعودية، التي ستستقطب صناعات مستقبلية، منها الروبوتات، كمشروع مشترك بين السعودية ومصر والأردن ، بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، في إطار سلسلة التغييرات التي يُجريها ولي العهد السعودي، تحت خطة الإصلاح المعروفة باسم (رؤية المملكة 2030).