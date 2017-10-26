أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

11:44 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

الروبوت صوفيا

كتبت- رنا أسامة:

أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، عن منح الروبوت "صوفيا" جنسية وجواز سفر سعوديين، خلال إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة الرياض، لتُصبح "أول روبوت في العالم يحصل على جنسية وجواز سفر".

وكتب القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا "صوفيا... أول روبوت بالعالم يُمنح الجنسية وجواز السفر .. والجنسية والجواز سعودي.. كبادرة رمزية لتبيان مستقبل #مشروع_نيوم".

1

وكان الإعلان التاريخي جزءًا من جلسة واسعة النطاق، ناقشت الإمكانيات التي يتيحها التكامل المستقبلي للذكاء الاصطناعي مع تكنولوجيا الروبوتات.

وظهر الروبوت "صوفيا" بينما يتحدث ويناقش أحد المسؤولين في مؤتمرات وحوارات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض.

وعرض "صوفيا" خلال الجلسة قدرته على التعبير، وإظهار المشاعر الإنسانية، مثل السعادة والحزن والغضب، التي ستكون عناصر أساسية في بناء الثقة بين البشر وما وصفه ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سوفت بنك، بأنه كائنات روبوت فائقة الذكاء.

وعلّق الروبوت "صوفيا"، بحسب مقطع نشره المستشار السعودي، قائلًا "حدث عظيم بالنسبة لي أن أكون أول روبوت يحصل على أول جنسية في العالم".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إطلاق ولي العهد السعودي مدينة نيوم في شمال غرب السعودية، التي ستستقطب صناعات مستقبلية، منها الروبوتات، كمشروع مشترك بين السعودية ومصر والأردن ، بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار أمريكي، في إطار سلسلة التغييرات التي يُجريها ولي العهد السعودي، تحت خطة الإصلاح المعروفة باسم (رؤية المملكة 2030).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ولي العهد السعودي: قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا

    أخبار

  • بلومبرج: الجسر البري بين والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

    أخبار

  • حمد بن جاسم: دول الخليج "تلعب لعبة غير محسوبة ستلحق بها الضرر الكبير"

    أخبار

  • يشيد بـ"مهرجان الحب " الجمهوري رغم الانتقادات القاسية

    أخبار

إعلان

b31d39764c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة