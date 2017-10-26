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تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى

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مصراوي Masrawy

تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى

11:38 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى

أرشيفية

لندن (أ ش أ)
سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية الضوء على تحذير قادة عسكريين وأعضاء في البرلمان البريطاني من فقدان لندن قدرتها على القيام بعمليات برمائية كبرى وذلك فى إطار خطط خفض تكاليف ميزانية وزارة الدفاع الجديدة التي تدرس بيع سفن حربية.

وأفادت أنباء بأن مسئولي البحرية في تشيلي والبرازيل يصطفون لشراء اثنين من سفن المنصات البرمائية التابعة للبحرية الملكية البريطانية وفرقاطات من فئة 23 بعد أن أبلغهم مسئولون بريطانيون بأن هذه السفن قد تُطرح للبيع العام القادم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مجلة "جين " الأسبوعية المعنية بشئون الدفاع أنه تم إبلاغ سانتياجو وبرازيليا بأن السفن الحربية بما فى ذلك إتش إم إس البيون" و"إتش إم إس بولوارك" متاحة للبيع نتيجة خطط خفض التكاليف التى تبحثها القوات البريطانية.

ونفت وزارة الدفاع في بريطانيا بشدة من جانبها تخفيض عدد أسطولها البحري من الفرقاطات، وقالت إنه ليس هناك اي تواصل مع تشيلى أو البرازيل.

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