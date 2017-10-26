بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، بمصنع بويات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، فيما أخلت قوات الأمن مدرستين مجاورتين لموقع الحريق كإجراء احترازي، حفاظًا على حياة الطلاب.

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مصنع بويات مجاور لمجمع مدارس بمنطقة العجمي، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.

وقال العميد فؤاد الغنيمي، مدير إدارة الحماية المدنية، في تصريحات لـ"مصراوي" من موقع الحريق، إن قوات سيارات الإطفاء مازالت تواصل السيطرة على النيران، نافيًا امتداد الحريق لمجمع المدارس.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن إخلاء مدرستي أمير الشعراء "تجريبي" و"إعدادي" وطلائع العجمي من التلاميذ، كإجراء احترازي مؤقت حفاظًا على حياة الطلاب، عقب تصاعد ألسنة النيران والدخان، مؤكدًا عدم وجود إصابات بين الطلاب.

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